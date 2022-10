Gościem wtorkowej Porannej rozmowy w RMF FM będzie ambasador RP w Kijowie Bartosz Cichocki. Porozmawiamy z nim przede wszystkim o obecnej sytuacji w Ukrainie. Rosja w poniedziałek przeprowadziła zmasowany ostrzał tamtejszych miast.

Bartosz Cichocki / Hennadii Minchenko / PAP/UKRINFORM

