Gościem piątkowej Porannej rozmowy w RMF FM będzie wiceminister finansów Artur Soboń, z którym omówimy najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące polskiej gospodarki. W czwartek GUS podał, że przeciętne wynagrodzenie brutto w Polsce wzrosło o 14,3 proc. rdr. W piątek mamy z kolei poznać wstępne szacunki na temat inflacji.

Artur Soboń / Karolina Bereza / RMF FM

Zapytamy ponadto, jakie są szanse na wydłużenie wakacji kredytowych, a także obniżkę, jeszcze w tym roku, stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Z wiceszefem MF porozmawiamy również na temat rozpoczętego w czwartek unijnego szczytu poświęconego m.in. migracji. Dlaczego rząd nie chce się w tej sprawie dogadać z Unią Europejską, tak, by nie zostać objętą mechanizmem relokacji?

Na rozmowę, której gospodarzem będzie Krzysztof Berenda, zapraszamy o godz. 8:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na RMF24.pl, portal interia.pl, do aplikacji RMF ON oraz naszych mediów społecznościowych!