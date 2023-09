Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM będzie Artur Dziambor, były członek Konfederacji, obecnie kandydat Trzeciej Drogi na posła z okręgu gdyńsko-słupskiego.

Jak sympatyk środowisk narodowych czuje się na liście wyborczej tworzonej przez PSL i Polskę 2050? Czy polityk przyzwyczajony do współpracy z Januszem Korwin-Mikkem czy Grzegorzem Braunem znalazł wspólny język z Szymonem Hołownią, Pauliną Henning-Kloską, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem czy Ryszardem Petru? Czy i które swoje poglądy musiał schować do kieszeni w zamian za miejsce na liście wyborczej do Sejmu?

Te i inne pytania Dziambor usłyszy we wtorek. Zapraszamy o 8:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, portalu Interia.pl i do naszych kanałów społecznościowych!