​Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie poseł Konfederacji Artur Dziambor. Z naszym gościem porozmawiamy o zbliżającym się Marszu Niepodległości - czy powinien się odbyć mimo rosnącej liczby zakażeń Covid-19? Zapytamy też o to, czy rząd powinien wrócić do obostrzeń covidowych i czy Konfederacja będzie namawiać do szczepień.

REKLAMA