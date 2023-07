Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk. Omówimy z nim między innymi rezultaty zakończonego w środę dwudniowego szczytu NATO w Wilnie oraz czwartkowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Arkadiusz Mularczyk / Karolina Bereza / RMF FM

Zapytamy naszego gościa, czy żałuje, że Ukraina nie otrzymała zaproszenia do członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim i kiedy realnie nasz wschodni sąsiad może dołączyć do wspólnoty militarnej.

Przyjrzymy się ponadto wtorkowej rezolucji Parlamentu Europejskiego, który wezwał polskie władze do uchylenia lub zawieszenia obowiązywania ustawy o powołaniu komisji weryfikacyjnej do zbadania wpływów rosyjskich w Polsce. Europarlament zwrócił się też do Komisji Europejskiej, by wszczęła w tej sprawie postępowanie w związku z możliwym naruszeniem przez Polskę zasad praworządności. Czy Prawo i Sprawiedliwość przychyli się do żądań europarlamentu, czy też Polsce grożą kolejne unijne kary?

Wiceszefa MSZ, który jest prawnikiem, zapytamy ponadto o zapowiedziane przez prezesa PiS referendum w sprawie unijnych planów relokacji migrantów. Pojawiają się bowiem wątpliwości, czy przedsięwzięcie będzie zgodne z konstytucją. Były przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński zwrócił niedawno w rozmowie z "Rzeczpospolitą" uwagę, że organizacja referendum w dniu wyborów parlamentarnych będzie wiązała się z koniecznością powołania dwóch oddzielnych komisji wyborczych. Jak Prawo i Sprawiedliwość odpowie na te wątpliwości?

Z politykiem formacji rządzącej poruszymy także kwestie związane z prekampanią wyborczą i relacjami państwo - kościół. Czy Jasna Góra to odpowiednie miejsce na polityczną agitację?

Na rozmowę, której gospodarzem będzie Tomasz Terlikowski, zapraszamy o godz. 8.02 do RMF FM