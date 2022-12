Czy opozycja odwoła ze stanowiska Zbigniewa Ziobrę? Z kim Lewica pójdzie do wyborów? Czy posłowie z lewej strony sceny politycznej znajdą się w komisji weryfikacyjnej ds., polityki energetycznej, jeśli takowa powstanie? Co z zakupami dla armii, jeśli Lewica będzie tworzyć rządząca koalicję – czy po lewej stronie nadal panuje przekonanie, że myśliwce F-35 to gadżet dobry na defilady? Na te i wiele innych pytań odpowie posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska, która będzie gościem Porannej rozmowy w RMF FM.