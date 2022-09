Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie posłanka Anna Maria Żukowska z Lewicy. Porozmawiamy o tym, czy Lewica poprze przesunięcie wyborów samorządowych.

Anna Maria Żukowska / Piotr Szydłowski / RMF FM

Zapytamy też o dopłaty do ogrzewania. Czy państwo powinno odciążyć obywateli i dopłacać do surowców służących do grzania domów i mieszkań?

Zapytamy też o dopłaty do ogrzewania. Czy państwo powinno odciążyć obywateli i dopłacać do surowców służących do grzania domów i mieszkań?