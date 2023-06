Gościem jutrzejszej Porannej rozmowy w RMF FM będzie wiceprzewodniczący Nowej Lewicy Andrzej Szejna. Porozmawiamy z nim między innymi o komisji weryfikacyjnej do zbadania wpływów rosyjskich w Polsce, która ma w lipcu zostać powołana przez Sejm. We wtorek posłowie zajęli się prezydenckim projektem zmian w ustawie o komisji, który w istotny sposób łagodzi przyjęte niedawno regulacje. Czy Lewica poprze zaproponowane przez Andrzeja Dudę zmiany? Czy po ewentualnej nowelizacji weźmie udział w pracach komisji?

Andrzej Szejna / Leszek Szymański / PAP

Andrzeja Szejnę zapytamy ponadto dlaczego to Konfederacja, a nie jego ugrupowanie wyrasta na trzecią siłę na polskiej scenie politycznej i łatwiej trafia do młodych wyborców. Sprawdzimy ponadto czy Lewica nie obawia się, że do wyborów jej klub będą opuszczać, kuszeni przez Platformę Obywatelską, kolejni posłowie.

