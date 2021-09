Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM będzie Andrzej Rozenek, poseł Lewicy. "Chcę wystartować przeciwko Czarzastemu i pokonać go, bo nie zgadzam się z polityką, którą prowadzi" - powiedział niedawno Rozenek. Po czym nie został przyjęty do frakcji w ramach Nowej Lewicy. Spytamy więc, czy nie boi się, że następnym krokiem będzie wyrzucenie go z klubu parlamentarnego? Dopytamy też o kulisy "potajemnych” rozmów pomiędzy Lewicą a Prawem i Sprawiedliwością.

REKLAMA