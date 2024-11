Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM będzie prof. Zbigniew Lewicki, politolog i amerykanista. Zapytamy go, kto ma największe szanse na zostanie 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Czy na naszych oczach kształtuje się nowy porządek światowy?

Pytania o nowego prezydenta USA, a także ewentualny nowy porządek świata niosą za sobą także kwestie związane z naszym krajem.

Co zmiana za oceanem oznacza dla Polski i Polaków? Może nie zmieni się nic? O to także zapytamy naszego gościa.

