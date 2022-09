Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie minister Agnieszka Ścigaj. Porozmawiamy o integracji uchodźców z Ukrainy. Na czym dokładnie ma polegać i kiedy poznamy szczegóły przygotowywanej przez minister strategii w tej sprawie?

Zapytamy też o kluczowe postulaty Kukiz’15. Czy Agnieszka Ścigaj zrezygnowała z nich wraz z wejściem do rządu Zjednoczonej Prawicy?

Zapraszamy we wtorek o 8:02 do RMF FM, na RMF24.pl, do portalu Interia.pl oraz do naszych kanałów w mediach społecznościowych.

