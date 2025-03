Gościem Tomasza Terlikowskiego w Porannej rozmowie w RMF FM będzie Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, posłanka Nowej Lewicy.

Porozmawiamy między innymi o zmianach w prawie dla kobiet po poronieniach, o tym czy trwają prace wokół świadczenia 800 plus dla cudzoziemców i co dalej ze związkami partnerskimi. Ustawa jest już na finiszu i wprowadzono do niej tylko kilka poprawek.

Zapytamy też o to, czy trwają prace nad reformą systemu emerytalnego i co dalej z umowami śmieciowymi. Będzie też o alkoholu w parlamencie, projekcie mieszkaniowym ministra Krzysztofa Paszyka i kampanii prezydenckiej.

