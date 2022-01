Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie minister zdrowia Adam Niedzielski. Zapytamy o to, kiedy do Polski dotrze piąta fala pandemii. Czy uda nam się opanować rosnąca liczbę zgonów z powodu Covid-19? Będzie też o powrocie uczniów do szkół – czy wznowienie nauki stacjonarnej 10 stycznia jest już przesądzone?

