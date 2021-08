Koniec wakacji, wracamy do szkół! Co zrobić, żeby szkoły nie stały się rozsadnikiem koronawirusa? Czy jesteśmy gotowi na czwartą falę pandemii i jak będzie ona wyglądać? Czy rząd znajdzie skuteczny sposób na przekonanie Polaków do szczepień? O to wszystko Robert Mazurek zapyta ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, który będzie gościem Porannej rozmowy w RMF FM.

