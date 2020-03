Gościem Porannej rozmowy w RMF FM jest Adam Hofman. Byłego posła i rzecznika PiS zapytamy o weekend konwencji wyborczych Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i Władysława Kosiniaka-Kamysza. Kto z pretendentów do odebrania Andrzejowi Dudzie prezydentury może być najbardziej zadowolony? Czy urzędująca głowa państwa może czuć się pewnie na początku marca – nieco ponad dwa miesiące przed wyborami?

Robert Mazurek: Nie wiem, czy mój gość będzie cokolwiek dziś mówił, ponieważ Adam Hofman przybył do studia w bardzo gustownej maseczce. Dzień dobry panu...

Adam Hofman: Przyniosłem maseczkę, bo jestem zszokowany tym, co się dzieje i ogólnie mam dobrą zabawę, na granicy: wypisuję się z gatunku ludzkiego.

Aż tak?

Aż tak.

A co się panu stało takiego, że ludzkość zniechęciła do siebie?

Zamiast poczytać, zorientować się, ulegamy - nie tylko my Polacy, my społeczeństwo, gatunek ludzki - jakimś stadnym, głupim zachowaniom. Robimy zapasy na najbliższe tygodnie. Sklepy są pełne ludzi, którzy mają wózki kaszy, makaronów i wody. A na grypę, na którą w zeszłym tygodniu pewnie kilka, czy nawet 10 osób zmarło, nikt się w Polsce nie szczepi. Choroba z 2-procentową umieralnością i zarażeni w Polsce na poziomie zero, u naszych sąsiadów - umówmy się - jak chodzi o statystykę to są ilości śladowe, wywołuje panikę. Jest to po prostu głupie. Czuję się głupio. I się zachowuję głupio, więc przyszedłem w masce.

