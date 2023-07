Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie dr Adam Eberhardt, dyrektor Centrum Studiów Strategicznych, wiceprezes Warsaw Enterprise Institute i pełnomocnik premiera ds. wspierania reform w Mołdawii. Porozmawiamy m.in. o rozpoczynającym się we wtorek szczycie NATO w Wilnie. Jaką ofertę Sojusz będzie miał dla ogarniętej już blisko półtora roku wojną Ukrainie? Jak daleko mogą sięgnąć gwarancje bezpieczeństwa Paktu dla Kijowa? Czy podczas szczytu przyjęta zostanie „mapa drogowa” członkostwa Ukrainy w NATO?

Adam Eberhardt / Piotr Szydłowski / arch. RMF

W Wilnie mają zostać przyjęte nowe regionalne plany obrony terytorium NATO, uwzględniające także Polskę. Co mogą zawierać? Jaki byłby optymalny wariant z punktu widzenia naszego kraju i naszej części Europy?

Dr. Eberhardta zapytamy ponadto o kwestię akcesji Szwecji do NATO. Czy Turcja ustąpi i zgodzi się wreszcie na to, by Sztokholm dołączył do Sojuszu?

Tematem rozmowy będzie także 80. Rocznica Rzezi Wołyńskiej. Czy powinniśmy od strony ukraińskiej oczekiwać czegoś więcej niż wspólnego uczczenia ofiar zbrodni przez prezydentów: Andrzeja Dudę i Wołodymyra Zełenskiego?

