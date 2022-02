​Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM we wtorek będzie dr Adam Eberhardt, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Porozmawiamy o wciąż zaogniającym się konflikcie Rosja - Ukraina.

Adam Eberhardt / Kuba Rutka / RMF FM

Od tygodni rosyjskie wojska koncentrują się przy granicy z Ukrainą. W piątek doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan przestrzegł, że do ataku może dojść jeszcze przed zakończeniem igrzysk olimpijskich w Pekinie. Naszego gościa zapytamy, czy taki scenariusz jest możliwy? Czy Rosję mogą powstrzymać kolejne sankcje? A jeśli nie, to co może wpłynąć na zakończenie tego kryzysu?

Zapraszamy o 8.02 do RMF FM, internetowego radia RMF24, portalu Interia.pl oraz na naszą stronę RMF24.pl i do kanałów społecznościowych!