„Zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce liczba godzin, które dziecko ma spędzić w szkole podstawowej to od dwudziestu do trzydziestu kilku godzin” – powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Dariusz Piontkowski. „Jeżeli jest to pięć dni w tygodniu to nie może być dziewięć godzin w trakcie jednego dnia, albo dyrektor nie umie ułożyć planu, albo jest dużo zajęć dodatkowych” – dodał wiceminister edukacji i nauki.

