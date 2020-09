„Platforma Obywatelska nie jest jeszcze przygotowana na przedterminowe wybory” – oznajmił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Bogdan Zdrojewski. Dopytywany o to, co robią politycy PO, żeby sytuacja się zmieniła, stwierdził: „Dosyć mocno napieram, występuję, argumentuję, staram się przekonać, aby jak najszybciej rozstrzygnąć podziały kompetencyjne w PO. Mam nadzieję, że jedna rzecz zdarzy się w piątek, druga w poniedziałek, czyli wybierzemy szefa klubu – tego dużego klubu - szefa klubu senackiego i że zakończymy podziały kompetencyjne i podział ról. To jest bardzo ważne”.

