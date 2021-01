Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Michał Kuczmierowski. Z prezesem Agencji Rezerw Materiałowych, czyli instytucji odpowiedzialnej za dystrybucję szczepionki na Covid-19 porozmawiamy o zamieszaniu wokół szczepień celebrytów poza kolejką na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Uczelnia twierdziła, że ARM rozdysponowała dawki specjalnie na potrzeby akcji promocyjnej szczepień. Czy rzeczywiście tak było?

Prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski / Grzegorz Michałowski / PAP

Nasz gość odpowie też na pytania o tempo, w jakim będziemy w stanie realizować szczepienia w naszym kraju. Czy możliwe jest, byśmy do końca roku zaszczepili się na koronawirusa tak, by wrócić do normalności?

