"Nikt z partii opozycyjnych nie dogada się z PiS" - zapewnił Paweł Zalewski, odnosząc się do pogłosek o próbach przeciągania przez Prawo i Sprawiedliwość na swoją stronę polityków opozycji. "Wybory nie były równe, (…) to oznacza, że były nieuczciwe - nie powiedziałem, że były sfałszowane, choć w jakichś miejscach może, jednostkowo" - mówił gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Paweł Zalewski / Karolina Bereza / RMF FM

Podjęliśmy decyzję o kontynuowaniu współpracy. Dostaliśmy mandat zaufania jako Trzecia Droga. Ludzie głosowali na nas jako na Trzecią Drogę - czyli na koalicję dwóch partii - i chcemy taką współpracę kontynuować w Sejmie. Natomiast jaki będzie wymiar formalny - czy to będzie klub sfederowany, czy porozumienie dwóch klubów, to się jeszcze okaże - zaznaczył Paweł Zalewski pytany o to, czy w nowym Sejmie sojusz wyborczy PSL i Polski 2050 będzie działał w jednym klubie.

Zaskoczyła nas gigantyczna mobilizacja Polaków. Ja ją czułem - mówił gość Marka Tejchmana, komentując wynik uzyskany w wyborach przez Trzecią Drogę. Oceniając przedwyborcze notowania, które wskazywały na niższe poparcie dla sojuszu PSL i Polski 2050, zwrócił uwagę, że "sondaże są w Polsce bronią polityczną".

Widzieliśmy, że to jest broń polityczna mająca zdemobilizować, zniechęcić naszych zwolenników do głosowania na nas. Okazało się, że było odwrotnie - podkreślił Paweł Zalewski.

Zapytany, czy PiS jest formacją demokratyczną, Zalewski stwierdził jednoznacznie: Nie. Dlatego, że już w 2007 r. przestała być demokratyczna, opuściłem tę partię.

Marek Tejchman dopytywał o to, co jest niedemokratycznego w PiS-ie. Jeżeli PiS odda władzę, czy to nie będzie oznaczało, że jest partia demokratyczną - kontynuował prowadzący Popołudniową rozmowę w RMF FM.

Nie. Będzie oznaczało, że ten sprzeciw obywateli, te 74 proc. Polaków, wyborców, którzy poszli powiedzieć "nie" PiS-owi, że ten głos się liczy, że ten głos jest silniejszy niż instytucje, które zostały przejęte wbrew konstytucji całkowicie przez PiS - stwierdził Paweł Zalewski.

Co z wyborcami, którzy od lat głosowali na PiS - zapytał Marek Tejchman.

Myślę, że ci wyborcy głosowali na coś innego. Ci wyborcy głosowali na bezpieczeństwo socjalne, na te wersje patriotyzmu, którą oferował PiS, na te wersje katolicyzmu powiązanego z państwem, którą oferował PiS, ale nie znam wyborcy PiS-u - a znam ich wielu - którzy by głosowali za taką prywatyzacją instytucji państwa i doprowadzeniem do tego, że prokuratura, służby stały się instrumentem polityki partyjnej a nie państwowej - przekonywał Paweł Zalewski.