Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie prof. Georges Mink, ekspert ds. relacji polsko-francuskich, szef katedry im. Bronisława Geremka w Kolegium Europejskim.

Emmanuel Macron i Marine Le Pen / PHILIPPE WOJAZER / POOL / PAP/EPA

Porozmawiamy o wyborach we Francji. Zapytamy, jak to się stało, że we francuskiej kampanii wyborczej pojawiał się polski premier Mateusz Morawiecki. Sprawdzimy też, z którym z francuskim kandydatów Polska ma szansę na lepsze relacje w przyszłości. Sprawdzimy również, jaki do tych wyborów stosunek mają sami Francuzi.

