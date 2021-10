"Można obarczać polityków europejskich (odpowiedzialnością - przyp. red.) za niekorzystną sytuację w cenach gazu" – ocenił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Piotr Woźniak - były minister gospodarki. "Pozycji na rynku się nie buduje w ciągu trzech dni, tygodnia czy między śniadaniem a kolacją. To jest kwestia wieloletniej strategii, odpowiedniej taktyki na wszystkich poziomach - od polityki do spółek. Na to zabrakło (czasu - przyp. red.)” – dodał. "Europa się zachłysnęła źródłami odnawialnymi, które nie są pewne i nie wystarczą na to, żeby zaspokoić cały popyt” – tłumaczył gość Marka Tejchmana.

