Gościem Tomasza Terlikowskiego w Popołudniowej rozmowie RMF FM będzie ekonomista prof. Witold Orłowski. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o podniesieniu stóp procentowych o 50 punktów bazowych, co oznacza m.in. wzrost rat kredytów. To nie jedyna podwyżka, którą Polacy odczuwają w portfelach - mamy bowiem do czynienia z podwyższoną inflacją. Kiedy ceny wyhamują? Jakie działania powinien podjąć rząd?

