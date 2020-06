„Staram się reagować, gdy ktoś nie ma maseczki np. w sklepie. Zazwyczaj spotyka się to z dezaprobatą” – przyznaje w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wirusolog dr hab. Tomasz Dzieciątkowski. Gość Marcina Zaborskiego przekonuje, że jego zdaniem dotychczasowe obostrzenia nie powinny były być tak bardzo luzowane – przynajmniej dopóki nie będziemy obserwować znaczącego spadku zachorowań.

Marcin Zaborski przypomniał sytuacje, które możemy obserwować w obecnej kampanii - wiece kandydatów na prezydenta, na które przychodzą tłumy osób, które nie zachowują dystansu społecznego. Często uczestnicy tych spotkań nie mają maseczek, czy przytulają się z politykami. Co wirusolog uważa na ten temat? Niestety jest to gorzka prawda. Mam nadzieję, że nie zobaczymy reperkusji tego co się dziej za kilka tygodni.

Marcin Zaborski przypomniał słowa ministra zdrowia, Łukasza Szumowskiego, który na antenie RMF FM wspomniał, że - jeżeli sytuacja będzie tego wymagała - możliwy jest powrót do obostrzeń. Gospodarz rozmowy pytał swojego gościa, wirusologa, o to czy - gdyby zależało to od niego - wprowadziłby jakieś dodatkowe obostrzenia? Przede wszystkim ja bym tych wszystkich obostrzeń nie poluźniał. Dopóki nie będziemy obserwować spadku zachorowań, to zasady kwarantanny powinniśmy zachować.

