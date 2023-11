Konfederacja będzie w Sejmie głosować przeciwko rządowi Morawieckiego i przeciwko rządowi Tuska – oznajmił poseł Przemysław Wipler. Jak zapowiedział, Konfederacja będzie zgłaszać kandydatów do komisji śledczych proponowanych przez koalicję KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy. „Brakuje komisji do zbadania nadużyć w czasie lockdownu” – stwierdził gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM, wskazując na ministrów zdrowia jako osoby, które powinny stanąć przed takim gremium.

Jak tłumaczył poseł Wipler, dziś na spotkanie do Mateusza Morawieckiego delegacja Konfederatów - m.in. Krzysztof Bosak i Grzegorz Braun - wybrała się "z powodów protokolarnych".

Przez lata Mateusz Morawiecki i jego formacja udawała, że Konfederacja nie istnieje - mówił Wipler, dodając, że wskazany do tworzenia rządu polityk PiS jeszcze raz się dowiedział od Konfederacji, że "w tych zalotach dostaje kosza".

Poseł Konfederacji podkreślał, że w sprawach spekulacji o możliwej współpracy jego ugrupowania z PiS-em "nie ma opcji".

Myślę, że (Morawiecki - przyp. red.) jest tego świadom, ale on pewien teatr w chwili obecnej odprawia, żeby uzasadnić kolejne tygodnie przedłużania władzy swojej ekipy - argumentował Wipler. To, co obecnie robi PiS, to w opinii posła Konfederacji, który odwołał się do słów Jarosława Kaczyńskiego i terminologii wojskowej, "najtrudniejszy manewr, czyli uporządkowany odwrót".

Oni potrzebują czasu, żeby w miarę niepanicznie dokonywać odwrotu od tego, jak funkcjonują i jak rządzą państwem polskim - dowodził Wipler.

Polityk zapowiedział, że Konfederacja nie poprzez ani rządu tworzonego przez Mateusza Morawieckiego, ani przez Donalda Tuska.

Nie będzie dyscypliny (podczas głosowania - przyp. red.). Nie potrzeba dyscypliny w kwestiach oczywistych. W Konfederacji wszyscy mamy to samo zdanie. (...) Jesteśmy równie daleko od Donalda Tuska jak i Mateusza Morawieckiego. Oni w kwestiach bardzo ważnych dla spraw życiowych Polaków maja bardzo zbliżone zdanie. W olbrzymiej większości spraw w poprzedniej kadencji Platforma i większość partii opozycyjnych głosowała zadziwiająco zbieżnie z Prawem i Sprawiedliwością - oświadczył poseł Wipler.

Gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM zadeklarował, że nie jest łącznikiem Konfederacji z PO. Nie jestem łącznikiem z Platformą ani z Prawem i Sprawiedliwością, ale z uwagi na to, że mam dużą zdolność i talenty dyplomatyczne o jedno i drugie jestem podejrzewany - mówił.

W rozmowie z Piotrem Salakiem polityk potwierdził, że Konfederacja zgłosi kandydatów do sejmowych komisji śledczych dotyczących tzw. wyborów kopertowych, podsłuchowej i wizowej.

Brakuje nam jeszcze komisji do rozliczenia przekroczeń uprawnień i nadużyć w okresie lockdownów i w okresie, gdy zamykano gospodarkę - powiedział Wipler.

