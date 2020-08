Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Z naszym gościem porozmawiamy o rozpoczynającym się jutro roku szkolnym – czy możemy mieć pewność, że placówki oświatowe są przygotowane na przyjęcie uczniów i nie staną się nowymi ogniskami koronawiursa?

Dowiemy się też, czy wystarczy nam w tym sezonie szczepionek przeciwko grypie i czy jakieś grupy zawodowe przejdą obowiązkowe szczepienia.



Zapytamy też o rozszerzenie listy krajów, z których polskie lotniska nie będą przyjmowały samolotów.



Czy to wstęp do kolejnych obostrzeń? Zapraszamy o 18.02 do RMF FM, RMF24.PL i portalu Interia.pl!