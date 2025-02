Gościem Marka Tejchmana w Popołudniowej rozmowie w RMF FM będzie ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. Porozmawiamy o sytuacji wokół Ukrainy oraz relacjach tego kraju z Polską.

Z ambasadorem Ukrainy w Polsce Wasylem Bodnarem porozmawiamy o tym, w jakim miejscu jest dziś jego kraj, w trzecim roku rosyjskiej inwazji.

Zapytamy także o rozmowy między USA a Rosją oraz porozumienie z administracją Donalda Trumpa ws. ukraińskich minerałów. W rozmowie nie zabraknie pytań o relacje polsko-ukraińskie.

