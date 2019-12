"Koniec grudnia albo początek stycznia. (…) Najprawdopodobniej kandydatura ogłoszona zostanie na przełomie roku" - tak Wanda Nowicka odpowiedziała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM na pytanie o to, kiedy poznamy kandydata Lewicy na prezydenta. Zdradziła, że gdyby w drugiej turze przyszłorocznych wyborów znaleźli się Andrzej Duda i Małgorzata Kidawa-Błońska, oddałaby głos na polityk Platformy Obywatelskiej. "Gdyby prezydent Duda miał zostać ponownie wybrany, to byłaby to ogromna porażka nas wszystkich - bo prezydent, który trzykrotnie złamał konstytucję w czasie swoich rządów, nie powinien być wybrany na kolejną kadencję. Byłaby to porażka i wstyd" - stwierdziła posłanka Lewicy.

Marcin Zaborski: Cytat na początek: "Fala ogromnego poparcia, z jaką spotykam się w ostatnich dniach, dała mi siłę. To wy dajecie mi dzisiaj moc, a ja staję przed wami i chcę wam dać wiarę w lepsze jutro". Pamięta pani te słowa?

Wanda Nowicka: Nie wiem, czyżby to był pan Szymon Hołownia?

Nie, był luty 2015 roku, Wanda Nowicka powiedziała: "biorę sprawy w swoje ręce, startuję w wyborach prezydenckich". Szybko pani zapomniała, to nie tak dawno.

Oczywiście, przecież w polityce tyle się dzieje. Można powiedzieć, że to prehistoria.

4-5 lat temu, mówiła pani: "bądźmy razem, będę kandydować na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej". Siedzę dzisiaj i myślę, dlaczego pani koledzy z Klubu Parlamentarnego Lewicy nie wymieniają pani nazwiska, kiedy mówią o możliwych kandydatach - lewicy właśnie - na prezydenta Polski?

Przede wszystkim, koleżanki i koledzy z klubu nikogo nie wymieniają.

Ależ nieprawda.

Poza trzema tak zwanymi "tenorami", te nazwiska chodziły.

Nieprawda, wymieniają też pani koleżanki.

No i bardzo dobrze.

Ale pani nie wymieniają, przestała pani być dobrym kandydatem, dobrą kandydatką na prezydenta?

Ja w ogóle nie aspiruję, ten epizod mam już za sobą. Pozostawiam to teraz innym koleżankom i kolegom, by zmagali się o ten urząd.

Pani już nie wierzy w to, że byłaby dobrym prezydentem, dobrą prezydentką Polski?

To nie jest w tej chwili moja ambicja. W tej chwili ja poszłam do Sejmu po to, żeby zmieniać prawo, żeby dążyć do tego i sprawić, żeby kobiety miały w Polsce takie same prawa jak mężczyźni - we wszystkich obszarach. To jest w tej chwili moja aspiracja.

I właśnie o tym mówiła pani, kiedy chciała być pani kandydatką prezydenta Polski. Mówiła pani więcej: "jestem dobrą kandydatką, jestem dobrą ofertą dla środowisk lewicowych". Minęło 4-5 lat i pani już nie jest dobrą ofertą?

Na Lewicy jest bardzo dużo dobrych kandydatek i kandydatów.

Na przykład?

Ja zapewne też się do nich zaliczam. Ale nie dlatego nie kandyduję, że uważam, że jestem złą kandydatką, tylko dlatego, że w tej chwili to nie jest moja ambicja.

Kiedy dowiemy się na kogo stawia Lewica w wyborach prezydenckich?

Na przełomie roku. Koniec grudnia albo początek stycznia, to już jest ta data.

To jeden z terminów, który słyszę, bo słyszałem już 14 grudnia jako taką datę. Słyszałem, że to będzie w tym roku, jeszcze przed świętami, tak, żebyśmy przy stołach wigilijnych mogli rozmawiać, dyskutować o kandydacie Lewicy - to mówił na przykład Włodzimierz Czarzasty. Słyszałem, że w grudniu i na początku stycznia. Będziemy mogli w czasie świąt porozmawiać o kandydacie, kandydatce Lewicy w wyborach, czy nie?

Moim zdaniem, będziemy mogli porozmawiać, możemy właśnie rozważyć te kandydatury. Natomiast najprawdopodobniej, tak jak już powiedziałam, kandydatura zostanie ogłoszona na przełomie roku. Wiec, być może, w sylwestra albo w nowym roku, już będzie można o tym dyskutować.

Gdyby w II turze wyborów nie znalazł się kandydat Lewicy, czy kandydatka Lewicy, wolałaby pani zobaczyć w II turze wyborów prezydenckich Małgorzatę Kidawę-Błońską czy Szymona Hołownię?

Nie no, tak naprawdę to w tym momencie można powiedzieć, że jeden kandydat i kandydatka co do zasady za wiele się nie różnią z mojego punktu widzenia, więc ja tak naprawdę jestem przekonana, liczę na to, że są bardzo duże szanse, żeby ktoś - kandydat lub kandydatka z Lewicy - dostała się do drugiej tury i wtedy...



Pani była przekonana, że pani się dostanie 4,5 roku temu do drugiej tury...



Ale oczywiście, każdy kandydat i kandydatka musi być przekonana, bez tej wiary na pewno się nie uda...



Nie udało się wtedy zebrać pani wtedy podpisów. Ale może pani dzisiaj jasno i zdecydowanie powiedzieć: Na pewno w wyborach prezydenckich nie oddam swojego głosu na Małgorzatę Kidawę-Błońską.



Nie, tak chyba nie mogę... Zwłaszcza, gdyby ona stanęła w szranki z prezydentem Dudą. No to jest coś, co absolutnie skłoniłoby mnie do tego, żeby na nią zagłosowac, bo prezydent Duda, gdyby miał zostać ponownie wybrany, to powiem: byłaby to ogromna porażka nas wszystkich, bo prezydent, który trzykrotnie złamał konstytucję w czasie swoich rządów, nie powinien być wybrany na ponowną kadencję. Jak mówię, byłaby to porażka, wstyd i z mojego punktu widzenia sytuacja dość niedopuszczalna.

