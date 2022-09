Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Ile w najbliższym czasie możemy zapłacić za gaz i energię elektryczną? Czy w walce z lawinowo rosnącymi cenami gazu mogą pomóc rozwiązania szykowane przez Komisję Europejską? Czy rząd pomoże przedsiębiorcom, których dotykają drastyczne podwyżki? Między innymi na te pytania Marek Tejchman postara się dziś odpowiedzieć wraz ze swoim gościem.

Waldemar Buda / Marcin Obara / PAP

Podczas rozmowy poruszone zostaną też tematy związane z Krajowym Planem Odbudowy. Jakie są szanse na to, by pieniądze trafiły w końcu do Polski?

