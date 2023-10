Gościem dzisiejszej Popołudniowej rozmowy w RMF FM jest wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak. Porozmawiamy z nim między innymi o przyszłotygodniowych konsultacjach u prezydenta Andrzeja Dudy. Jakie są szanse na to, że to lider PO Donald Tusk otrzyma misję stworzenia nowego rządu? Kiedy podpisana zostanie umowa koalicyjna: KO-Lewica-Trzecia Droga? Kiedy znany będzie podział stanowisk w nowym rządzie?

Tomasz Siemoniak / Piotr Szydłowski / RMF FM

Zapytamy ponadto o perspektywy na nowe otwarcie w relacjach polsko-ukraińskich i polsko-amerykańskich, a także na odblokowanie dla Polski pieniędzy z unijnego Funduszu Odbudowy. Z misją w tej sprawie w najbliższą środę Donald Tusk udaje się do Brukseli.

