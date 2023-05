"Moja nieobecność 4 czerwca na wspólnym marszu z Donaldem Tuskiem nie wynika z fochów czy rywalizacji politycznej" – mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Szymon Hołownia – "Mamy tego dnia plany i zobowiązania od dawna. Cała ta debata na temat marszu jest dla mnie absurdalna".

Szymon Hołownia / Jakub Rutka / RMF FM

Szymon Hołownia zaprzeczył jakoby jego nieobecność na wspólnym z Donaldem Tuskiem marszu 4 czerwca wynikała z rywalizacji politycznej, czy kłótni w obozie opozycji. My wtedy będziemy poza Warszawą. Gdyby Donald Tusk mnie zapytał wprost, odpowiedziałbym mu to samo i on, by to zrozumiał. Każdy z nas da wyraz temu co się wydarzyło w Polsce przez 30 lat. Cieszę się, że każdy może to zrobić na swój sposób. Z nikim się nie kłócimy, nikomu nie wchodzimy w paradę - mówił szef Polski 2050.

Co z dalszą współpracą z PSL? Czy wspólna lista to związek z miłości, czy rozsądku a może z przymusu - dopytywał Piotr Salak: Przymusu nie ma. Jest na pewno dużo rozsądku Czy jest miłość? Przede wszystkim między mną a Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem jest szacunek i zaufanie, a to już bardzo dużo. Lubię publicznie mówić dobre rzeczy o ludziach, których cenię - odpowiadał Hołownia.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że list powinno być mniej niż więcej żeby uzyskać poważną przewagę nad PiS i Konfederacją. To nie była łatwa decyzja dla nas i PSL, ale to kwestia politycznej odpowiedzialności. Nikt nie zrobił tyle dla wspólnej listy, ile Polska 2050 i PSL - przekonywał Hołownia.