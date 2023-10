​Gościem dzisiejszej Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Szymon Hołownia, przewodniczący Polski 2050, zarazem jeden z liderów Trzeciej Drogi. Podsumujemy między innymi miniony polityczny weekend, w którym odbył się Marsz Miliona Serc Koalicji Obywatelskiej w Warszawie, konwencja PiS w Katowicach, a Trzecia Droga zorganizowała tysiąc spotkań z sympatykami w całej Polsce.

Szymon Hołownia / Michał Dukaczewski / RMF FM

Wideo youtube

Czy po tych dwóch intensywnych kampanijnych dniach opozycja zwiększyła swe szanse na zwycięstwo wyborcze? A może rezygnacja Polski2050 i PSL z udziału w stołecznym marszu była błędem? Czy Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz nie stracili szansy, by wzorem liderów Lewicy opowiedzieć o Polsce swoich marzeń?

Zapytamy ponadto o pakt migracyjny UE. Czy polski rząd słusznie sprzeciwia się nowym unijnym regulacjom?

