Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Szymon Hołownia, lider Polski 2050 i jeden z liderów Trzeciej Drogi.

Szymon Hołownia / RMF FM

Trzecia Droga to gwarancja, to nie puste obiecanki, to nie przedwyborcze pitu, pitu, to nie fabryka przedwyborczej kiełbaski, którą będziemy rozrzucać przed naszymi wyborcami - mówił podczas konwencji wyborczej lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

Z naszym gościem porozmawiamy więc o toczącej się właśnie kampanii wyborczej i zbliżających się wyborach parlamentarnych. Zapytamy o kandydatów na posłów i pomysły na pierwsze sto dni rządzenia. Czym Trzecia Droga chce przekonać niezdecydowanych? Jak sprawić, by w ogóle poszli na wybory?

