Gościem dzisiejszej Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie lider Polski 2050 Szymon Hołownia, którego zapytamy między innymi o wizję dalszej współpracy z Polskim Stronnictwem Ludowym. Czy to mariaż z przymusu, skoro obie partie planują powołać oddzielne sztaby wyborcze, a po wyborach dwa kluby parlamentarne? Jaką ofertę chcą przedstawić Polakom, jak odpowiedzą na skomplikowane wyzwania społeczne, takie jak niewydolna służba zdrowia, źle funkcjonujący system emerytalny, czy wciąż pogarszające się zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży?

Szymon Hołownia / Jakub Rutka / RMF FM

Wideo youtube

Z Szymonem Hołownią porozmawiamy też o tym jak chce zapobiec odejściom działaczy z Polski 2050, czy ostatecznie da się namówić szefowi PO Donaldowi Tuskowi, by 4 czerwca pójść we wspólnym marszu przedwyborczym oraz co sądzi o najnowszej firmowanej przez PiS inicjatywie na rzecz "ochrony dzieci przed seksualizacją".

