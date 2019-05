„Można interpretować to zjawisko dwojako. Z jednej strony mamy znacznie więcej przypadków odry, tylko jeśli analizujemy te zjawiska, to wszystkie te przypadki są odrą przywleczoną. Co to oznacza? Oznacza to, że to są osoby, które nie były szczepione albo chore i wjechały na teren Polski”- powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Łukasz Szumowski pytany o alarmujący wzrost odnotowanych przypadków odry. Od początku roku było ich aż ponad 800 (15 razy więcej niż rok temu).

Dopytywany o to, skąd przyjeżdża do Polski odra, odpowiedział: "Z różnych stron, nie chciałbym teraz wchodzić w stygmatyzację pewnych grup narodowych, które nie mają odporności, ale faktycznie niektóre kraje nie mają tej odporności". Chwilę później przyznał, że częściowo przypadki odry pochodzą z Ukrainy. "Na pewno jest tam dużo osób, które mogą chorować na odrę, ale mamy przecież kraje, gdzie też jest dużo przypadków odry".

"Ten pomysł jest bardzo ciekawy jako intelektualna koncepcja, ale praktycznie niewykonalny techniczne (...) Zawsze można przedstawić świadczenie, że jest się szczepionym - i wtedy nie można drugi raz szczepić - pytanie czy takie zaświadczenie jest ważne, prawdziwe, trudno jest zweryfikować pewne dane" - tak o pomyśle wprowadzenia obowiązku szczepienia przeciwko odrze dla obcokrajowców skomentował w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Łukasz Szumowski. Dopytywany czy ministerstwo zdrowia porzuciło prace nad tym rozwiązaniem, odpowiedział: "To nie byłoby skuteczne działanie"





Marcin Zaborski, RMF FM: Ponad 800 przypadków odry od początku roku, to jest 15 razy więcej niż rok temu o tej samej porze. Czas bić na alarm?



Łukasz Szumowski: Można interpretować to zjawisko dwojako. Z jednej strony mamy znacznie więcej przypadków odry, tylko jeżeli analizujemy te zjawiska to wszystkie te przypadki są tak zwaną odrą przywleczoną. Co to oznacza? To oznacza, że to są osoby, które po prostu nie były szczepione albo chore i wjechały na teren Polski.



To skąd do nas przyjeżdża odra?



No z równych stron. Ja nie chciałbym teraz wchodzić w stygmatyzację pewnych grup narodowych, które nie mają odporności, ale faktycznie niektóre kraje nie mają tej odporności.



No wiemy, że za naszą wschodnią granicą odra zbiera swoje żniwo - na Ukrainie na przykład. Częściowo tak. Na pewno tam jest dużo osób, które mogą chorować na odrę i te osoby wjeżdżając do Polski, na pewno jeżeli są... Ale przecież mamy kraje - np. Włochy, gdzie też jest dużo przypadków odry i też wiemy, że te osoby również... No w końcu transport lotniczy jest w tej chwili tak doskonały, że widać, że rozprzestrzenianie się epidemii na przykład jest dokładnie zgodne z liniami lotniczymi.



Ale był pomysł, żeby obcokrajowcy mieli obowiązek szczepienia przeciwko odrze i nic z tego nie wyszło.



Panie redaktorze, ten pomysł jest bardzo ciekawy jako intelektualna koncepcja, ale praktycznie niewykonalny.



Ale były prace w Ministerstwie Zdrowia nad takim pomysłem.



Tak i technicznie on jest praktycznie niewykonalny, bo zawsze można przedstawić zaświadczenie, że jest się szczepionym i wtedy nie można drugi raz szczepić, a pytanie, czy takie zaświadczenie jest ważne, czy ono jest prawdziwe, no trudno tutaj zweryfikować pewne dane.



Czyli ministerstwo porzuciło taki pomysł, żeby pracodawca przyjmując cudzoziemca do pracy u siebie sprawdzał, czy ten cudzoziemiec jest zaszczepiony przeciwko odrze?



To nie było skuteczne działanie, natomiast z drugiej strony powiedziałem, że można to zjawisko interpretować dwojako. Jeżeli popatrzymy na taką dużą ilość ognisk zawleczonych, to co to oznacza? To jest pewnego rodzaju testowanie naszego systemu, społeczeństwa, które jest wyszczepione, Bogu dzięki, w odpowiednim stopniu. W tej chwili mamy około 95 procent wyszczepienia na odrę. To oznacza, że jesteśmy odporni. Gdybyśmy nie byli odporni, wyszczepieni, mielibyśmy epidemię.



A mamy odpowiednie zapasy szczepionek przeciwko odrze?



