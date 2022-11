"Jeśli ktoś w okolicach Kremla radośnie sporządził dla Władimira Putina notatkę z tytułem 'Początek poważnego konfliktu polsko-ukraińskiego!', to się gorzko pomylił i gorzko będzie się mylił tę wersję promując" - powiedział Paweł Szrot, szef gabinetu Prezydenta RP, który był gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Jak zaznaczył rozmówca Marka Tejchmana, na ukraińskie pochodzenie rakiety, która spadła w Przewodowie, "wiele wskazuje w tym momencie". "Wszystko jest do wyjaśnienia. Tragiczna sytuacja, ale trwa wojna. Ukraina się broni i my to rozumiemy. Ukraina też powinna zrozumieć nasze racje i naszą wolę wyjaśnienia tej sprawy do samego końca" - dodał Paweł Szrot.

Paweł Szrot, szef gabinetu Prezydenta RP / Michał Dukaczewski / RMF FM

Paweł Szrot na początku rozmowy złożył kondolencje dla rodzin ofiar eksplozji w Przewodowie. To wielka tragedia, to pierwsze cywilne ofiary (w Polsce - red.) agresji rosyjskiej w Ukrainie - dodał.

Oczywistym jest, że do kogo by nie należała rakieta, która została wystrzelona i spadła na terytorium Polski, winę za to w ostatecznym rozrachunku ponosi Rosja, która dokonała tej zbrodniczej agresji na Ukrainę. Ukraińcy się bronią - powiedział szef gabinetu Prezydenta RP.

Jak zaznaczył, "w tej sprawie oczywiście jest jeszcze jakiś margines niepewności, margines błędu, naszym zdaniem nie jest on zbyt wielki".

"Nie będziemy tu niczego ukrywali"

Marek Tejchman zapytał swojego rozmówcę o to, czy była to rakieta ukraińska.

Wiele na to wskazuje w tym momencie - powiedział Szrot.

Prowadzący Popołudniową rozmowę w RMF FM zapytał swojego gościa o to, czy Polska dopuści Ukrainę do badania szczegółów eksplozji w Przewodowie.

Kwestia do rozmów, do ustaleń. Na pewno nie będziemy tu niczego ukrywali ani przed naszymi przyjaciółmi z Ukrainy, ani przed naszymi sojusznikami z NATO, ani też przed opinią publiczną całego świata - powiedział szef gabinetu Andrzeja Dudy.

Udział Amerykanów w śledztwie

Marek Tejchman wspomniał o udziale Amerykanów w śledztwie.

Amerykanie mają największe doświadczenie w różnych tego typu sprawach. Przypominam tylko, że niestety mieliśmy już do czynienia z takimi sytuacjami w najnowszej historii ludzkości - zestrzelenie samolotu malezyjskiego nad Donbasem w 2015 roku - powiedział Paweł Szrot.

Jeśli ktoś w okolicach Kremla radośnie sporządził dla Władimira Putina notatkę z tytułem "Początek poważnego konfliktu polsko-ukraińskiego!", to gorzko się pomylił i gorzko będzie się mylił tę wersję promując - zaznaczył gość rozmowy. Jak dodał, "wszystko jest do wyjaśnienia".

Strona polska nie przedstawia pochopnie żadnych informacji, nie przedstawia lekkomyślnie żadnych wersji i z tego, co wiem, od pana prezydenta, nasi sojusznicy są pod wielkim wrażeniem polskiej postawy i tej właśnie zimnej krwi w prezentowaniu tego, co do tej pory ustaliliśmy - powiedział Paweł Szrot.

"Wczoraj wieczorem wyciągnięto tę kartę"

Marek Tejchman zapytał o to, czy Polska skorzysta z artykułu 4 w ramach NATO.

Wczoraj wieczorem wyciągnięto tę kartę, do tej pory nie położono jej na stole. Jeśli dalej się będzie okazywać, że bezpieczeństwo Polski nie jest zagrożone bezpośrednio i bardzo intensywnie, to prawdopodobieństwo położenia tej karty pod tytułem "art. 4" na stole, będzie się zmniejszał - stwierdził Szrot.

Dzisiaj pan prezydent po Radzie Bezpieczeństwa Narodowego apelował, zwłaszcza do mieszkańców wschodniej Polski, że jeśli zauważą większą intensywność przelotów samolotów wojskowych, ruchów wojsk, to tylko są to środki ostrożności podjęte po tej tragicznej sytuacji - dodał szef gabinetu prezydenta RP.

Prowadzący Popołudniową rozmowę w RMF FM zapytał o to deklarację Niemców do tego, żeby niemieckie Eurofightery patrolowały polską przestrzeń powietrzną - czy zgodzimy się na to?

Nie jestem specjalistą od strategii wojskowej, ale z pewnością jest to rzecz, którą należałoby rozważyć przynajmniej - powiedział.