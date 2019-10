„Jest i czerwony alert, i czekamy na to co będzie. Przygotowania trwały wiele miesięcy” – mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak, pytana o stan przygotowań do najbliższych wyborów parlamentarnych. „Wszędzie są skompletowane obwodowe komisje wyborcze. Od wyborów do Parlamentu Europejskiego nie mamy już tego problemu, z którym borykaliśmy się jesienią” – zaznaczyła. Dodała, że w ubiegłym tygodniu przeprowadzono ogólnopolski test systemu liczącego głosy.

Szefowa KBW zwróciła także uwagę na to, że niektóre okręgi zagraniczne będą głosowały wcześniej. To jest półkula zachodnie, czyli obie Ameryki. Tam rzeczywiście głosowanie będzie się odbywało w sobotę. Jest to zasadą - głosowania za granicą nie mogą się skończyć później niż w kraju - mówiła.

Magdalena Pietrzak zwróciła także uwagę, że wyniki nie będą tak prędko, jak w przypadku głosowania do Parlamentu Europejskiego. Mamy dużo więcej obwodów do głosowania - mówi. Musimy wziąć pod uwagę, że komisje mają dwa razy więcej pracy, bo mają wybory i do Sejmu, i do Senatu - dodała.

Pytana z kolei o to, co mamy zrobić, gdy ktoś agituje w lokalu wyborczym, szefowa KBW poleciła zgłoszenie to służbom. Zadzwonić na policję jeśli jakiekolwiek nieprawidłowości się zaobserwuje i to w każdym zakresie - rozwieszanie plakatów, zrywanie plakatów, agitacja. Jeśli to członkowie komisji, to albo powiadomić okręgową komisję wyborczą albo też zadzwonić na policję - mówiła.

Marcin Zaborski, RMF FM: Wtorek, godzina 18:00, czyli do otwarcia lokali wyborczych - 4 dni i prawie 13 godzin. Czy to znaczy, że w Krajowym Biurze Wyborczym obowiązuje już czerwony alert czy wręcz przeciwnie, wszystko jest przygotowane i na spokojnie sobie czekacie?



Magdalena Pietrzak, szefowa KBW: Można rzec, że jedno i drugie. Jest i czerwony alert i czekamy na to, co będzie. Przygotowania trwały wiele miesięcy wcześniej, cały czas przygotowywaliśmy te wybory, jeszcze na zewnątrz może to nie było widoczne, ale te działania były dużo wcześniej podejmowane...



I wszędzie są już skompletowane - od początku do końca - obwodowe komisje wyborcze?



Wszędzie są skompletowane, od poprzednich wyborów do Parlamentu Europejskiego nie mamy już tego problemu, z którym borykaliśmy się jesienią. Z jednej strony zostały zmienione na początku tego roku przepisy, które upoważniały komisarza wyborczego do ewentualnego uzupełniania spośród wyborców brakujących członków komisji, likwidowały tę barierę, że komisarz może tylko do minimalnego składu powołać komisję. To jest to, co było problemem przy jesiennych wyborach dla nas. Ale też w przeciwieństwie do jesiennych wyborów, komitety wyborcze wykazują dużą aktywność, zgłaszają swoich kandydatów...

No to jeśli te komisje wyborcze są skompletowane, to czas na nas. A my wszyscy, my wyborcy, mamy jeszcze czas na to, żeby przygotować się do głosowania i jeszcze możemy zadbać o swój głos. To znaczy, jeśli wiemy, że w niedzielę nie będzie nas w domu, w naszym mieście, to co jeszcze możemy zrobić, żeby jednak zagłosować?



Termin dopisania się do spisu wyborców już minął. Do dziś...



Do dziś, to już przepadło.



Tak, w godzinach pracy urzędu...



Ale nie wszystko przepadło.



Nie wszystko przepadło. Jest kilka sposobów. Jednym z nich jest, takim najłatwiejszym tak naprawdę: można złożyć wniosek w urzędzie gminy o wydanie zaświadczenia, o prawie do głosowania.



W urzędzie gminy, tam gdzie mieszkam czy tam gdzie jestem zameldowany?



Tam, gdzie jestem w rejestrze wyborców, spisie wyborców, czyli tam, gdzie jesteśmy zameldowani, jeśli nie zmienialiśmy miejsca, w którym dopisaliśmy się do rejestru wyborców, to tam gdzie jesteśmy zameldowani, będziemy w tym urzędzie gminy mogli takie zaświadczenie otrzymać. Można też upoważnić kogoś do odbioru takiego zaświadczenia, nawet jeśli sami nie możemy go odebrać.



I to zaświadczenie będzie ważne i w Polsce, i za granicą?



Wszędzie, we wszystkich lokalach wyborczych, w kraju, za granicą, na polskich statkach morskich...



A co, jeśli zgubię takie zaświadczenie?



No to jest już problem. Wtedy przepadło, wtedy nigdzie nie jesteśmy w spisie wyborców, w związku z tym tego głosu oddać nie możemy. Dlatego należy mocno pilnować tego zaświadczenia.



Jeśli mieszkamy za granicą - też możemy jeszcze dopisać się do spisu wyborców?



Jeśli mieszkamy za granicą, termin upływa w czwartek. Możemy dopisać się do spisu wyborców u konsula w danym kraju.



Tak, gdzie mieszkam czy tam, gdzie przebywam?



Tam, gdzie mieszkam, jest do tego specjalna aplikacja, ona jest na stronie MSZ-u, tam są wszystkie informacje w tym zakresie, można się elektronicznie dopisać do spisu wyborców.



I to jest ciekawostka: są takie miejsca, w których głosowanie odbędzie się nie w niedzielę, ale już w sobotę.





