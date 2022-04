Katolicki Wielki Piątek przypada w 51. dzień rosyjskiej inwazji na naszego wschodniego sąsiada. O sile i mobilizacji jaką wykazali się Polacy zaangażowani w pomoc Ukraińcom, Mariusz Piekarski porozmawia z Adrianą Porowską, która od początku napływu uchodźców z Ukrainy pomaga na Dworcu Zachodnim w Warszawie.

Dyrektora Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej Adriana Porowska / Radek Pietruszka / PAP

Nasza rozmówczyni od kilku dni zachęca w swoich mediach społecznościowych do włączenia się w wolontariat i pomoc uchodźcom na Dworcu Centralnym i Zachodnim w Warszawie. Czy wojna już nam spowszedniała? Czy po pierwszym miesiącu zrywu, gdy Polacy przyjeżdżali na dworce z paczkami żywności i odzieży, jeździli na granicę przyjmować pod swoje dachy kobiety i dzieci z Ukrainy, nasza chęć pomocy osłabła? O to zapytamy naszego gościa tuż po 18:02.

W czwartek 14 kwietnia obchodzony był Dzień Ludzi Bezdomnych. Inicjatorem powstania tego dnia był Marek Kotański. Kamiliańska Misji Pomocy Społecznej od lat pomaga osobom doświadczającym bezdomności. Prowadzi schronisko, mieszkania treningowe, wyjeżdża do ludzi, którzy znajdują się w przestrzeni. publicznej. W tym roku Fundacja po raz kolejny organizuje akcję, w której prosi o podarowanie ciasta swoim podopiecznym.

Dla większości z nas Święta to okres radości, spotkań z rodziną, wspólnych chwil spędzanych razem przy świątecznym stole. Niestety nie wszyscy mamy takie szczęście. Dla osób w kryzysie bezdomności święta to czas refleksji i wspomnień, niekiedy bardziej tych smutnych niż radosnych. Czas, w którym samotność doskwiera silniej niż zwykle. Zawsze staramy się zadbać o to, żeby nasi podopieczni poczuli, że święta to czas wyjątkowy, inny niż zwykle. Wiemy, że nawet najlepsze smakołyki nie zastąpią tego co najważniejsze, ale mogą sprawić, że choć na chwilę poczujemy się lepiej. Zrobi się słodko, ciepło i miło na ciele i duszy.- czytamy na profilu społecznościowym organizacji. Czego jeszcze potrzebują podopieczni Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej? I jak pomagać, nie tylko od święta, porozmawiamy na antenie RMF FM, w radiu internetowym RMF24, na stronie internetowej RMF24.pl oraz na naszych kanałach społecznościowych.