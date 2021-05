Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie dr Konstanty Szułdrzyński, kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii CSK MSWiA w Warszawie, członek Rady Medycznej przy premierze. Z naszym gościem porozmawiamy o szczepieniu dzieci przeciwko Covid-19.

Wideo youtube

Rada Medyczna przy premierze pozytywnie zaopiniowała szczepienia w grupie wiekowej 12-15 lat. Czy będą one wyglądały identyczne jak w przypadku dorosłych? Dowiemy się też, jak przekonać Polaków do szczepień i czy powinny być one obowiązkowe.

