Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Jakub Pieńkowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Porozmawiamy o sytuacji w Mołdawii.

Prezydent Mołdawii Maia Sandu / DUMITRU DORU / PAP/EPA

Prezydent Mołdawii Maia Sandu ostrzegała ostatnio, że Rosja ma plany przewrotu w jej kraju, które przewidują ataki dywersantów na budynki rządowe, w tym wzięcie zakładników. Według Sandu, Rosja chce doprowadzić do zmiany władzy w Kiszyniowie. Naszego gościa zapytamy, na ile to jest prawdopodobny scenariusz. Czy Mołdawia jest do tego przygotowana? Jak można temu zapobiec? Sprawdzimy też, jaką rolę w przewrocie w Mołdawii może odegrać Naddniestrze.

