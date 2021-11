Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Pawieł Łatuszka, białoruski opozycjonista, były minister kultury Białorusi i były ambasador Białorusi w Polsce.

Pawieł Łatuszka / Tomasz Gzell / PAP

Uważa się, że migranci są tylko instrumentem w rękach Aleksandra Łukaszenki do szantażu Europy. Naszego gościa zapytamy o to, w co z Europą gra Łukaszenka? Jak ten konflikt może się zakończyć? Porozmawiamy też o tym, z kim Polska powinna rozmawiać na Wschodzie: z Łukaszenką czy Putinem?

