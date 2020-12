Rząd ogłosił narodowa kwarantannę. W związku a tym od 28 grudnia do 17 stycznia zamknięte będą hotele i stoki narciarskie. Wszystko wskazuje na to, że górale w najgorętszym turystycznie okresie nie zobaczą w tym roku ani złotówki. Ilu przedsiębiorców brak turystów w okresie świąteczno-noworocznym doprowadzi do bankructwa? Czy górale czują się oszukani przez rząd? Czy jeszcze podejmą próbę przekonania polityków do zmiany decyzji czy już składają broń? O to wszystko zapytamy Romana Krupę, wójta gminy Kościelisko, który spod samych Tatr będzie gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

