W Popołudniowej rozmowie w RMF FM gościliśmy Roberta Fidurę i Jakuba Pankowiaka, którzy uczestniczyli w spotkaniu osób wykorzystanych seksualnie w Kościele z grupą biskupów. Obaj podkreślili, że sam fakt, iż do spotkania doszło, ma znaczenie. Jednocześnie zwrócili uwagę na to, że spotkanie było zbyt krótkie, by móc po nim mówić o jakichkolwiek konkretach.