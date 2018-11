"Donald Trump unika tych najbardziej konfliktowych problemów. Nie chce ryzykować swojego autorytetu wobec możliwej porażki" - stwierdził w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Ryszard Schnepf, były ambasador RP w Waszyngtonie, nawiązując do odwołanego spotkania amerykańskiego przywódcy z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. "Nie ma pomysłu tak naprawdę na działania w stosunku do Federacji Rosyjskiej, Władimira Putina" - dodał.

Ryszard Schnepf / Michał Dukaczewski / RMF FM

Dzieją się straszne rzeczy u naszego sąsiada - stwierdził w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Ryszard Schnepf. Kolejna agresja. Morze Azowskie stało się wewnętrznym morzem Federacji Rosyjskiej. To jest potwierdzone przy użyciu siły - podkreślił.





Wideo youtube

Marcin Zaborski, RMF FM: Polityczny teatr czy twarda, męska gra? Dlaczego Donald Trump nie spotyka się teraz z Władimirem Putinem?

Ryszard Schnepf, były ambasador Polski w Waszyngtonie: Wielu Amerykanów, ekspertów zadaje sobie to pytanie, bo moment jest chyba jak najbardziej właściwy. Dzieją się straszne rzeczy - można powiedzieć - u naszego sąsiada, na Ukrainie. Morze Azowskie stało się wewnętrznym morzem Federacji Rosyjskiej i to jest potwierdzone przy użyciu siły, a więc...

Jeszcze po tym incydencie Trump zapowiadał, że spotka się z Putinem, wycofał się w zasadzie w ostatnim momencie.

Różnego rodzaju są na ten temat przypuszczenia. Większość twierdzi, że to dosyć trudna sytuacja Donalda Trumpa w jego rozgrywce ze specjalnym prokuratorem Muellerem to jest przyczyna rzeczywiście, ponieważ mogłoby dojść do sytuacji, która przypominałaby przynajmniej w jakimś stopniu nieco żenującą atmosferę spotkania w Helsinkach, kiedy to Władimir Putin bronił Donalda Trumpa przed jego własnym systemem sądownictwa.

No tak, znów zrobiło się gorąco wokół Trumpa w sprawie jego kontaktów - rzekomych, potencjalnych - z czasów kampanii wyborczej, kontaktów z Rosjanami. Trump teraz na Twitterze ogłaszając swoją decyzję pisze tak: "Okręty nie zostały zwrócone, marynarze nie zostali odesłani na Ukrainę przez Rosję w związku z tym ja nie będę się spotykał z Trumpem". To jest jasny sygnał czy umycie rąk, uniknięcie problemu?

Najwyraźniej Donald Trump na spotkanie G20 w Buenos Aires - których to spotkań powiedzmy sobie szczerze nie lubi, to polityk, który lubi spotkania w cztery oczy jak to się mówi, natomiast takie wielostronne spotkania czy ONZ-owskie, czy w grupie G7, czy G20 to nie jest jego atmosfera, ta, w której może pokazać swoją indywidualność - pewnie nie jechał chętnie, ale oczywiście Stany Zjednoczone są wiodącym krajem w tym zespole i spotkanie z Władimirem Putinem nie jest jedyne, które jest kontrowersyjne. Mamy jeszcze możliwe spotkanie - przynajmniej w kuluarach - z następcą tronu Arabii Saudyjskiej, który oskarżany jest przecież o zabójstwo dziennikarza. Mamy właściwie odwołane spotkanie z prezydentem Turcji do którego też są różne pretensję i wiemy już, że poziom z tego spotkania został obniżony. Można by takie wrażenie odnieść, że Donald Trump unika tych najbardziej konfliktowych problemów i nie chce ryzykować swojego autorytetu wobec możliwej porażki. To pokazuje zresztą, że nie ma pomysłu tak naprawdę, na działania w stosunku do Federacji Rosyjskiej Władimira Putina po to, aby tego typu rzeczy się nie zdarzały, albo żeby cofnął się przynajmniej oddając okręty, zwracając wolność pojmanym marynarzom ukraińskim.

(Wkrótce całość rozmowy)