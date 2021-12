Jeżeli potwierdzą się doniesienia, to pan Łukasz Mejza powinien zostać zdymisjonowany ze stanowiska wiceministra sportu – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM poseł koła Kukiz’15-Demokracja Bezpośrednia Jarosław Sachajko. „Jeżeli pan Mejza czuje się niewinny to powinien pokazać te pozwy, którymi straszy. W pozwie jednak trzeba go umotywować” – mówił. Stwierdził także, że według niego Mejza powinien podać się do dymisji sam, „by uratować swój honor”. „Jego trwanie przy tym stanowisku i buńczuczne wypowiedzi, że na nim cały rząd wisi - co nie jest prawdą - są nieodpowiedzialne” – podkreślił Sachajko.

REKLAMA