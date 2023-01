Czy to presja międzynarodowa, również polska, przesądziła o zgodzie rządu Niemiec na przekazanie leopardów do Ukrainy? A może to ostatecznie kanclerz Niemiec Olaf Scholz skutecznie naciskał na Waszyngton, by przekazał swoje Abramsy? Czy i w jakim stopniu nowy sprzęt może pomóc Ukrainie na froncie? To pytania, które Tomasz Terlikowski zada dzisiejszemu gościowi Popołudniowej rozmowy w RMF FM.