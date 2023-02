​Gościem dzisiejszej Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie europosłanka Polski 2050 Róża Thun, z którą porozmawiamy m.in. o zbliżającej wizycie prezydenta USA Joe Bidena. Co przyniesie - wiele miłych słów, czy może jednak konkretne deklaracje? Jakie są szanse na to, by w Polsce stacjonowały stałe bazy NATO? To pytania, które Marek Tejchman zada swemu dzisiejszemu gościowi.

Tematem rozmowy będzie także spór na linii Bruksela - Warszawa dotyczący praworządności. Komisja Europejska kilka dni temu skierowała do unijnego Trybunału Sprawiedliwości kolejną skargę przeciwko Polsce w związku z kwestionowaniem przez TK prymatu prawa unijnego nad prawem krajowym. W dodatku to właśnie Trybunał Konstytucyjny ma orzec o zgodności z konstytucją nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, która w zamyśle polityków PiS miała odblokować pieniądze z unijnego Funduszu Odbudowy. Czy to koniec marzeń o pieniądzach w ramach KPO w tym roku? Z europosłanką, która jesienią 2021 roku opuściła Platformę Obywatelską na rzecz ugrupowania Szymona Hołowni, porozmawiamy także na temat tegorocznych wyborów parlamentarnych. Jak ocenia współpracę opozycji? Czy nie żałuje, że najpewniej nie będzie jednej listy wyborczej opozycji? Czy nie obawia się, że formacje opozycyjne, startując w trzech blokach, nie zdobędą wymaganej większości mandatów w Sejmie do tego, by sformować rząd? Opracowanie: Marta Rawicz , Adam Zygiel