"Wzmocnienie flanki wschodniej NATO ma wiele wymiarów. To ważne, że na spotkaniu Bukaresztańskiej Dziewiątki padła jasna deklaracja" – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Robert Pszczel, były szef Biura Informacji NATO w Moskwie.

Robert Pszczel / Jakub Rutka / RMF24

Paweł Balinowski w Rozmowie popołudniowej w RMF FM pytał, czy wizytę Joe Bidena w Polsce i w Kijowie faktycznie można uznać za historyczną: Czy historyczną, to pokaże czas. Na pewno uznałbym ją za bardzo ważną - sam fakt, że doszło do tej wizyty w tym momencie, tuż przed rocznicą inwazji rosyjskiej. Świetnie, że Joe Biden pojechał do Kijowa i to miało ogromne znaczenie dla morale Ukraińców. Im się to po prostu należy. Natomiast przyjazd do Warszawy oznaczał uczestnictwo w grupie B9. Grupa bukaresztańska wcześniej nie wzbudzała entuzjazmu w NATO - mówił Robert Pszczel.

Były szef Biura Informacji NATO w Moskwie stwierdził, że sam fakt, iż udało się na szczycie B9 podpisać deklarację jednoznacznie potępiającą Rosję - to duży sukces: Stało się to mimo obecności Węgier i postawy Viktora Orbana. W samej deklaracji pada hasło konieczności wzmocnienia flanki wschodniej NATO. Chodzi o ‘krzepką’ obecność wojskową i teraz chodzi o realizację postanowień szczytu, który już się odbył. Na spotkaniu w Wilnie musimy już mówić o tym na jakim etapie realizacji jesteśmy. To sformułowanie o ‘krzepkości’ ma kolosalne znaczenie.

Czy na Władimirze Putinie ta wizyta zrobiła wrażenie - dopytywał w Rozmowie popołudniowej w RMF FM Paweł Balinowski. Czy Kreml był zaskoczony, trudno powiedzieć. Kreml nie odniósł się do wizyty Bidena, ale ona była transmitowana przez cały świat, także w Rosji. Przekaz był taki, że wszystko tu odbywało się w przyjaźni, gdy w tle wyją syreny. Putin od początku wojny nie odwiedził nawet terenów przylegających do frontu - wyjaśniał Robert Pszczel.