Gościem dzisiejszej Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Robert Pszczel, były dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie. Porozmawiamy z nim między innymi o paradzie wojskowej na placu Czerwonym z okazji obchodzonego 9 maja w Rosji Dnia Zwycięstwa. Pokaz, w przeciwieństwie do poprzednich lat, był tym razem wyjątkowo skromny. Wcześniej podobne parady odwołano w wielu rosyjskich miastach. Czy to względy bezpieczeństwa, jak twierdzi propaganda państwowa, przesądziły o anulowaniu defilad, czy też Rosja – ze względu na zły san armii i brak sukcesów na froncie wojennym w Ukrainie – po prostu nie ma się czym pochwalić?

Zapytamy także o konflikty w rosyjskim wojsku, których najjaskrawszym przejawem są ostatnie wystąpienia Jewgienija Prigożyna, założyciela Grupy Wagnera. Kilka dni temu Prigożyn oskarżył kierownictwo rosyjskiego MON o odcięcie jego żołnierzy od dostaw amunicji i zagroził wycofaniem się z Bachmutu, a dzisiejszym nagraniu zaatakował samego Władimira Putina. O czym świadczą tego tupu wystąpienia? Czy zwiastują zbliżającą się ostateczną klęskę Rosji w wojnie w Ukrainie?

Z Robertem Pszczelem porozmawiamy także o pocisku, który znaleziono tydzień temu pod Bydgoszczą. Czy to możliwe, jak informowały ostatnio media, że to obiekt rosyjski i przyleciał do Polski z terytorium Białorusi? Czy nie powinien zostać wykryty przez polskie systemy obrony powietrznej?

